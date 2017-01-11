2017 01 11 21:32:58

Сергій Маник став третім у бігу на 200 метрів у змаганнях з легкої атлетики

На всеукраїнських змаганнях з легкої атлетики “Різдвяні старти 2017” представник Полтавщини у фінальному забігу на 200 метрів серед чоловіків виборов “бронзу.

Про це повідомляє “Полтавщина спорт”

Сергій Маник подолав дистанцію з часом 23,02 секунди, ф здобув 3 місце.

На цих же змаганнях “золото” у бігу на 60 метрів з бар’єрами виборола представниця Полтавщини Ганна Плотіцина.