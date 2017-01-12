2017 01 12 11:33:05

Що таке біометричні документи і для чого вони потрібні?

Біометричними називають документи, що посвідчують особу та містять безконтактний електронний носій інформації, на якому записано інформацію про біометричні дані власника документу з метою його ідентифікації. Такі документи найбільш захищені від підробок та виключають можливість користування ними будь-якою особою, окрім власника.

Паспорт громадянина України, виготовлений у формі пластикової картки є більш зручним та зносостійким ніж паперовий аналог. Паспорт громадянина України у формі картки оформлюється з 14 років, це загальносвітова практика документувати громадян із набуттям часткової дієздатності. Особи, які оформлюватимуть паспорт у віці 14-18 років, отримають документ зі строком дії 4 роки, після 18 років паспорт видаватиметься на 10 років. Обмежений строк дії документа у віці 14-18 років відповідає світовій практиці та обумовлений суттєвими фізіологічними змінами у даний період. Вперше паспорт громадянина України видається безкоштовно.

Встановлено прозорий механізм оплати до бюджету платежів за оформлення документів (у тому числі закордонного паспорта). Оплачується лише один платіж – адміністративний збір. Порядок обчислення адміністративног о збору визначено законом, як сума вартості бланка, вартості персоналізації та вартості адміністративної послуги. На офіційному веб-сайті Державної міграційної служби України є сервіс розрахунку вартості послуг та виписка рахунків з реквізитами, які при необхідності можна роздрукувати.

Для подачі документів на оформлення паспорта громадянина України у формі ID-карти необхідно звернутися до відповідного підрозділу міграційної служби за місцем реєстрації.

Для оформлення біометричного закордонного паспорта громадянам необхідно звертатися до відповідного найближчого підрозділу міграційної служби незалежно від місця реєстрації. У місті Полтаві громадянам необхідно звертатися за адресами: провулок Шкільний,4, вул. Героїв Сталінграду, 30 або вул. Олени Пчілки, 19а (Луценка, 19а), де тільки працівники міграційної служби здійснюють фотографування, сканування підпису та відбитків пальців рук особи, і без особистої присутності людини у підрозділі ДМС ці процедури провести неможливо.

Для подачі документів на оформлення закордонного паспорту громадянину необхідно мати при собі паспорт громадянина України, ідентифікаційний код та закордонний паспорт, якщо такий був. Працівники міграційної служби здійснюють безкоштовно ксерокопії необхідних документів, консультують з відповідних питань. Для зручності громадян в приміщенні на провулку Шкільний,4 встановлено банківські термінали, де можна здійснити відповідні проплати щодо оформлення закордонного паспорту. Система, на основі якої оформлюються біометричні паспорти, не приймає інформацію з жодних носіїв. Працівник міграційної служби особисто вносить дані до заяви-анкети особи для внесення інформації до Єдиного державного демографічного реєстру.

Управління державної міграційної служби у Полтавській області закликає громадян не користуватися послугами сумнівних посередників, які пропонують оформлення закордонних паспортів за підвищеними тарифами. Жодна організація в Україні, окрім Державної міграційної служби України, не наділена повноваженнями щодо оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

Адреси та контактні телефони підрозділів Управління Державної міграційної служби України в Полтавській області знаходяться на веб-сайті ДМС України: http://dmsu.gov. ua. Також в Управлінні працює телефон «Гаряча лінія»: (05322) 51-02-45.

УДМС України в Полтавській області