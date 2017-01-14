Свято Маланки та Василя зустріли в Кременчуцькій виховній колонії
У Кременчуцькій виховній колонії управління Державної пенітенціарної служби України в Полтавській області щедрувальники з музиками привітали співробітників та вихованців зі старовинними українськими святами — Василя та Маланки.
Як повідомили у ГУ ДПтСУ в області, ряджені, перебрані в комічний жіночий та чоловічий одяг, співали, жартували та бешкетували, вітаючи присутніх в залі.
В святковий день відчувалась позитивна емоційна взаємодія артистів з глядачами.
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