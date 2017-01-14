2017 01 14 09:14:29

Свято Маланки та Василя зустріли в Кременчуцькій виховній колонії

У Кременчуцькій виховній колонії управління Державної пенітенціарної служби України в Полтавській області щедрувальники з музиками привітали співробітників та вихованців зі старовинними українськими святами — Василя та Маланки.

Як повідомили у ГУ ДПтСУ в області, ряджені, перебрані в комічний жіночий та чоловічий одяг, співали, жартували та бешкетували, вітаючи присутніх в залі.

В святковий день відчувалась позитивна емоційна взаємодія артистів з глядачами.