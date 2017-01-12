Щедра кутя: Як готувати традиційну страву на Старий Новий рік

Вважається, що чим більше складових у куті, тим краще наступного року житимуть господарі.

Увечері з 13 на 14 січня господині готують святкову вечерю, яка називається щедрою кутею. Її починають готувати ще зранку. Це вдруге протягом зимових святок готують кутю. Страви на столі повинні бути ситними, щоб привернути добробут в сім’ю, пише 1plus1.ua.

Як і на Святвечір, 13-го січня на стіл подають традиційні страви: хліб, узвар, голубці, рибу, вареники з різним начинням, млинці з салом тощо, та випікають спеціальні обрядові хліби — «Маланка» та «Василь». Однак головним частуванням залишається щедра кутя.

Щедру кутю роблять із зерна, меду і маку. Кожен із цих інгредієнтів має символічне значення. Так, зерно – це воскресле життя, мед – солодке життя і символ здоров’я, а мак – символ достатку в родині. Вважається, що чим більше складових у куті, тим краще наступного року житимуть господарі.

Рецепт щедрої куті на Старий Новий рік:

ПШЕНИЦЯ

1. Промити зерно чистою холодною водою, залити на ніч.

2. Наступного дня зцідити воду та додати чистої (удвічі більше, ніж зерна).

3. Довести до кипіння на середньому вогні.

4. Зменшити вогонь і готувати, доки цілком не википить вода.

5. Закипілу кашу розмішати тільки один раз.

6. Додати дрібку солі після закипання.

МАК

1. Мак, як і зерно, залити на ніч холодною водою.

2. Зранку злити воду крізь марлю. Ретельно відтиснути рідину.

3. Подрібнити мак на кухонному комбайні або стародавнім методом – у макітрі.

4. Перетертий мак швидко псується, тому зберігати його треба в морозилці.

МЕД

Використовуйте будь-який сорт меду, можете навіть змішувати різні види цього унікального природнього продукту.

ДОДАТКИ

Збагатіть свою кутю улюбленими смаколиками: горіхами, мигдалем, родзинками, іжиром, цукатами тощо.

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