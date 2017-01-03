СБУ затримала жінку, яка виготовляла підроблені українські паспорти для терористів ДНР

Мешканку Покровська, що на Донеччині, яка на замовлення бойовиків ДНР виготовляла фіктивні документи, затримала Служба безпеки України. Про це СБУ повідомляє на своїй офіційній сторінці.

В помешканні спільниці терористів оперативники служби виявили 16 паспортів громадян України з ознаками підробки, пристрій для виготовлення гербового відтиску на фотокартках у паспортах, незаповнені бланки з гербовими печатками довідок про реєстрацію тимчасово переміщених осіб, свідоцтва про народження особи, заяв про втрату або викрадення паспорту, призначення усіх видів соціальних платежів, 40 готових довідок тимчасово переміщених осіб та 60 комплектів фотокарток для вклеювання у документи.

Наразі тривають невідкладні оперативно-слідчі дії. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 258-3 Кримінального кодексу України.