СБУ на Донбасі виявила схрон: 300 снарядів, 43 міни та 68 тисяч набоїв

“Зі схрону, що був облаштований в одному з нежилих приміщень у Первомайському Покровського району Донецької області, оперативники спецслужби вилучили 300 артилерійських снарядів різного калібру, 43 мінометних міни, 108 пострілів до гранатометів, реактивну протитанкову гранату РПГ-22, 19 гранат, брикет пластиду вагою 500 г та понад 68 тисяч набоїв різного калібру”, – йдеться у повідомленні.
Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 263 Кримінального кодексу України.
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