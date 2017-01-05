2017 01 05 11:07:25

СБУ на Донбасі виявила схрон: 300 снарядів, 43 міни та 68 тисяч набоїв

Величезну схованку з військовими засобами ураження виявила Служба безпеки України у районі проведення антитерористичної операції.

Про це повідомляє прес-центр СБ України.

“Зі схрону, що був облаштований в одному з нежилих приміщень у Первомайському Покровського району Донецької області, оперативники спецслужби вилучили 300 артилерійських снарядів різного калібру, 43 мінометних міни, 108 пострілів до гранатометів, реактивну протитанкову гранату РПГ-22, 19 гранат, брикет пластиду вагою 500 г та понад 68 тисяч набоїв різного калібру”, – йдеться у повідомленні.