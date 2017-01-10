Савченко опублікувала списки полонених та зниклих безвісти на Донбасі

Народний депутат Надія Савченко оприлюднила списки полонених і зниклих безвісти на території Донбасу українців.

Відповідний допис з’явився на сторінці її спільноти у Facebook.

Також політик підкреслила, що в списках є дві категорії: перша – це українські військовополонені, що перебувають на окупованій Росією території Донецької та Луганської областей України; друга категорія – це українські політв’язні, що утримуються у російських в’язницях та в окупованому Росією Криму.

Чому потрібно публікувати списки полонених і зниклих безвісти людей? Та для того, щоб їх можна було знайти! Мій процес звільнення був публічним, моя сестра не боялася шпиняти Президента та владу, щоб вони щось робили, і тільки таким чином я змогла опинитися на свободі! Тепер, як здійснюється обмін “всіх на всіх”. Не треба вигадувати нічого нового. Класичний метод обміну в три етапи добре показав себе в багатьох країнах світу під час війн,

– зазначила вона.

Як відомо, 7 грудня Савченко зустрілася в Мінську з ватажками бойовиків Захарченком та Плотницьким у присутності представника РФ в мінській підгрупі. Українські учасники про цю зустріч дізналися зі ЗМІ.

Бойовики гальмують процес обміну заручників. У той же час, 26 грудня вони заявили, що готові віддати двох полонених жінок депутату Савченко, яка не є представником України в мінській групі.