2017 01 10 15:25:43

Рятувальники закликають полтавців дотримуватися правил безпеки на тонкій кризі

Зимова краса приваблива по-своєму, але забувати про свою безпеку не потрібно. Уже не раз говорилося про небезпеку, яку таїть у собі лід, та любителі риболовлі нехтують усілякими попередженнями і правилами безпеки. У багатьох випадках це закінчується трагічно. Крижана вода продовжує безжально забирати життя людей.

Трагедією обертаються і зусилля тих, хто поспішає їх рятувати, якщо останні не мають при собі елементарних засобів порятунку. Кожен рік бувають випадки рятування ” горе- рибалок” і не завжди вдається врятувати їм життя. Боляче, що любителі зимової рибалки так безпечно ставляться до свого життя, перебуваючи на водоймищах взимку. Особливо небезпечний лід , коли починається відлига і температура піднімається до плюсових позначок.

Заходи безпеки на льоду:

По-перше, в будь-якому разі заборонено виходити на кригу поодинці. Пересуватися по льоду потрібно невеликими групами по 2-3 особи на деякій відстані 5-10 м. один від одного.

Знайдіть спочатку стежку або сліди на льоду. Якщо їх немає, позначте з берега маршрут свого руху.

Зверніть увагу на такі місця, де:

лід може бути не міцним біля стоку води;

тонкий або крихкий лід поблизу кущів, очерету, під кучугурами, у місцях, де водорості вмерзлі в лід;

обминайте ділянки, покриті товстим прошарком снігу – під снігом лід завжди тонкий, тонкий лід і там, де б’ють ключі, де швидкий плин або струмок впадає в річку.

Міцність льоду необхідно перевіряти пішнею і ні в якому разі не перевіряйте міцність льоду ударом ноги. Якщо після першого удару лід пробивається і на ньому з’являється вода, негайно повертайтеся на те місце, звідки ви прийшли, причому перші кроки треба робити не відриваючи підошви від льоду.

Не дозволяється виходити на лід у нічний час.

Не пробивайте поруч багато лунок.

Не збирайтеся великими групами на одному місці.

Не пробивайте лунки на переправах.

Не ловіть рибу поблизу вимоїн та занадто далеко від берега, яке б клювання там не було.

Завжди майте під рукою міцну мотузку 12-15 м із петлею на одному кінці та вантажем вагою 400-500 г на іншому.

Тримайте поруч із лункою дошку або велику гілку.

Наостанок, шановні прихильники зимової риболовлі, запам’ятайте, що зимова ловля риби при нехтуванні правилами безпеки, окрім приємного проводження часу на природі, може призвести до трагічних наслідків.

УДСНС України у Полтавській області