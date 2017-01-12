Полтавські рятувальники розповідають як уникнути пожежі в будинку
Аби нагадати жителям області правила пожежної безпеки у побуті, співробітники Головного управління ДСНС України у Полтавській області щодня проводять рейди, під час яких здійснюють профілактичні бесіди із населенням та роздають пам’ятки з основними правилами пожежної безпеки.
Так, 11 січня фахівці Служби порятунку «101» провели інформаційно-роз’яснювальні бесіди з мешканцями селища міського типу Семенівка, а днями раніше з жителями Київського району міста Полтава, під час яких розповідали про пожежі, їх причини та наслідки, роз’яснювали вимоги пожежної безпеки та нагадали правила і способи гасіння пожежі.
«Дотримуйтесь правил пожежної безпеки у побуті! Не перевантажуйте електромережу, слідкуйте за справністю пічного та газового опалення. Однією з найпоширеніших причин є необережне поводження з вогнем під час паління у ліжку. Тож, пам’ятайте, що така згубна звичка може закінчитися великою трагедією», – наголошували рятувальники.
Державна служба України з надзвичайних ситуацій нагадує, що у разі виникнення пожежі, необхідно негайно повідомити про це оперативно-рятувальну службу за телефоном 101, при цьому чітко назвати адресу, поверх, номер квартири та своє прізвище, сповістити, що саме горить. Також, потрібно негайно евакуювати з приміщення дітей та людей похилого віку, пересуватися слід швидко, оскільки кисню більше біля підлоги, до виходу краще повзти, закриваючи обличчя вологою тканиною. Гасити полум’я слід первинними засобами пожежогасіння: водою, піском, товстою зволоженою тканиною (ковдрою, килимом), вогнегасником. Також, необхідно вимкнути електрику, щоб уникнути ураження електрострумом. Не відчиняйте вікна, щоб не живити пожежу притокою кисню.
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