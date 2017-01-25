2017 01 25 16:20:52

Рятувальники Полтавщини провели роз’яснювальну роботу з вихованцями шкіл та дитячих садків

Упродовж навчального року рятувальники Полтавщини постійно відвідують шкільні та дошкільні навчальні заклади області, щоб розповісти молодому поколінню основні правила безпеки життєдіяльності та застерегти про небезпеки, які можуть виникнути через дитячі пустощі з вогнем. Про це повідомляє ГУ ДСНС в Полтавській області.

У рамках цих заходів, вчора, у Кобеляцькій школі-інтернат рятувальниками краю було проведено відкритий урок для дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування. В ході заходу вогнеборці нагадали дітлахам правила безпеки та основні причини виникнення пожеж. Роз’яснили першочергові дії під час виникнення різноманітних надзвичайних ситуацій та продемонстрували первинні засоби пожежогасіння. Для закріплення інформації показали школярам тематичні відеоролики.



Також, нагадали про суворе дотримання правил пожежної безпеки і учням навчальних закладів Лохвицького району, до того ж там було проведено ще й профорієнтаційну роботу серед випускників шкіл, де наголосили про особливості вступу до вищих навчальних закладів ДСНС України.



Рятувальники Решетилівського району провели роз’яснювальну роботу серед вихованців дитячих садочків. Їм розповіли про необхідність води, газу, вогню в побуті і пояснили, що легковажне поводження з ними може призвести до страшної біди. Наголосили, що сірники – це не іграшка, адже неправильне їх використання може призвести до трагедії.

Наостанок заходу діти отримали листівки інформаційного характеру з номерами екстрених служб.

