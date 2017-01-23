Рятувальники навчають полтавців діяти при пожежі

З початку року на території Полтавської області виникло 79 пожеж, внаслідок яких загинули 6 людей. Зазвичай причиною виникнення пожеж у помешканнях є нехтування громадянами елементарних правил пожежної та, в першу чергу, власної безпеки. Тож, аби зменшити кількість пожеж фахівці ДСНС проводять комплекс профілактичних заходів, зокрема і інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення.
Про це повідомили у ГУ ДСНС України у Полтавській області.
Так, співробітники Служби порятунку «101» поспілкувалися з мешканцями міста Пирятин, а днями раніше з мешканцями міст Полтава та Гребінка. Під час профілактичних бесід рятувальники роз’яснили вимоги пожежної безпеки у побуті, розповіли як запобігти надзвичайній події та що робити, коли вогонь вже стрімко поширюється по оселі. Крім того, фахівці ДСНС вручали громадянам тематичні листівки з основними правилами пожежної безпеки у побуті.
Державна служба України з надзвичайних ситуацій вкотре застерігає громадян дбати про належний протипожежний стан власних помешкань та дотримуватись правил пожежної безпеки в побуті. Не залишайте дітей без нагляду, тримайте запальнички та сірники в недоступних для малечі місцях, розповідайте їм про небезпеку, яку приховує у собі вогонь! Пам’ятайте: майже кожній пожежі можна запобігти! Для цього слід обов’язково обговорити в родині не тільки заходи щодо запобігання пожежі, а й порядок дій у разі її виникнення: спосіб виклику пожежно-рятувальної служби, евакуації дітей, гасіння пожежі на початковій стадії, безпечні маршрути виходу з приміщення.
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