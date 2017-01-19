Розвідка США розсекретила тисячі документів про Україну

У цих документах – напрацювання ЦРУ з моменту заснування і до середини 1990-х років. Раніше вони були доступні тільки в Національному архіві в Меріленді.
Всі документи розбиті на колекції за темами: холодна війна, В’єтнам, берлінський тунель, корейська війна, літак-розвідник U-2 і т.п.
Видання ain.ua пише, що за запитом “Україна” пошук на сайті видає більш ніж 11 тис. розсекречених документів.
Окрім того, в архівах міститься інформація про українську політику, природні багатства, наукові досягнення, настрої населення в різні часи і в різних областях, військовий потенціал в окремих регіонах.
Деякі з цих документів розсекречено тільки в січні 2017 року, а найстаріші датовані 40-ми роками.
Ось один з них. Документ за лютий 1954 року містить звіт про умови життя на заході України в складі СРСР і причини опору українців вступу в колгоспи. Документи частково відцензуровані, наприклад, затерті імена респондентів, чиї історії та коментарі згадуються в звіті.
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