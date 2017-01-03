2017 01 03 15:16:26

Розпочалася кампанія декларування доходів фізичних осіб

З 01 січня 2017 року розпочалася кампанія декларування, за якою окремі категорії фізичних осіб зобов’язані подати річну податкову декларацію про майновий стан та доходи (далі – податкова декларація) та визначити податкові зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб і військового збору, та/або мають право подати декларації для отримання податкової знижки.

Повідомляємо, що наказом Міністерства фінансів України від 15 вересня 2016 року N 821 “Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від жовтня 2015 року N 859” (далі – наказ N 821), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 11 жовтня 2016 року за N 1349/29479, який набирає чинності 31 грудня 2016 року, внесено зміни до форми податкової декларації, яка запроваджується з 01 січня 2017 року.

Наказом N 821 приведено податкову декларацію у відповідність до змін, внесених до Податкового кодексу України (далі – Кодекс) Законом України від 24 грудня 2015 року N 909 “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році”, а саме:

кількість додатків зменшено з чотирьох до двох, в яких платники податків здійснюють розрахунок податкових зобов’язань з урахуванням понесених витрат: розрахунок інвестиційного прибутку (додаток Ф1) та розрахунок податкових зобов’язань самозайнятими особами (додаток Ф2);

змінено порядок розрахунку податкових зобов’язань із доходів, отриманих фізичною особою – підприємцем від провадження господарської діяльності, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, з урахуванням змін щодо порядку сплати авансових платежів з податку на доходи фізичних осіб;

уточнені показники податкової декларації з урахуванням введення в дію ставки податку на доходи фізичних осіб у розмірі 18 відсотків тощо.

У зв’язку із впровадженням ставки податку на доходи фізичних осіб у розмірі 18 відсотків та скасуванням пп. “є” п. 176.1 ст. 176 Кодексу, у платників податку, які отримували доходи від двох та більше податкових агентів у розмірі визначеному пп. “є” п. 176.1 ст. 176 Кодексу, за результатами 2016 року не викликає обов’язку щодо подання декларації.

Фізичні особи – підприємці, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, з 01 січня 2016 року авансові платежі з податку на доходи фізичних осіб розраховують та сплачують згідно з фактичними даними, зазначеними у Книзі обліку доходів і витрат, кожного календарного кварталу до 20 числа місяця, наступного за кожним календарним кварталом (до 20 квітня, до 20 липня і до 20 жовтня). При цьому авансовий платіж за четвертий календарний квартал не розраховується та не сплачується.

Враховуючи зазначені зміни, протягом звітного (податкового) року авансові платежі з податку на доходи фізичних осіб формуються у платника податку в інтегрованій картці платник (далі – ІКП) як переплата, а нарахування податкових зобов’язань здійснюються за даними податкової декларації за відповідний звітний (податковий) період. При цьому платник податків визначає суму податку на доходи фізичних осіб, що підлягає сплаті до бюджету, за результатами звітного (податкового) року в рядку 1.1 додатка Ф2, яка переноситься до графи 6 рядка 10.7 податкової декларації.

Інформаційно платник податків в рядках 1.2 – 1.4 додатка Ф2 зазначає суму сплачених авансових платежів з податку на доходи фізичних осіб; залишок суми податку на доходи фізичних осіб, що підлягає сплаті або поверненню з урахуванням сплачених авансових платежів, при цьому такі показники в ІКП платника податків не відображаються (лист ДФС України від 12.12.2016 р. N 39537/7/99-99-13 -01-03).

ГУ ДФС у Полтавській області