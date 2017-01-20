Росія збирає 10-тисячну дивізію на кордоні з Україною: Генштаб оприлюднив звіт перевірки
Російська Федерація 10 січня почала формувати поблизу кордонів України мотострілкову дивізію, яка налічує понад 10 тисяч військових.
Про це повідомляє прес-служба Генерального штабу Збройних сил України у результатах інспекції військових об’єктів на території Ростовської області РФ, яку Україна спільно з Канадою та Королівством Данія провели 16-19 січня.
“Поблизу кордонів з Україною формується 150 мотострілкова дивізія, яка налічує більше 10 тисяч військовослужбовців. Зазначена інформація надана інспекційній групі представниками Міноборони Росії. Оприлюднена дата початку формування дивізії 10 січня 2017 року”, — йдеться у повідомленні.
Багатонаціональна інспекційна група підтвердила недотримання Російською Федерацією положень Віденського документу 2011 року про заходи зміцнення довіри та безпеки, щодо надання інформації про військові сили всім державам-учасницям ОБСЄ.
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