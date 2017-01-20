2017 01 20 11:39:08

Російські найманці масово дезертують через приниження гідності та нестатутні відносини – Розвідка МО

Рівень виконавчої дисципліни у з’єднаннях і частинах російських окупаційних військ залишається на низькому рівні. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони на своїй сторінці у Фейсбук.

Так, фізичне та психологічне виснаження, приниження особистої гідності з боку командирів та посадових осіб, збільшення кількості проявів нестатутних взаємовідносин та здирництво в 11 окремому мотострілецькому полку (Макіївка) 1 АК спричиняють зростання кількості випадків дезертирства та самовільного залишення місця несення служби, насамперед на передових позиціях.



Також повідомляється, що морально-психологічний стан особового складу з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК Центру територіальних військ (Новочеркаськ) Південного ВО (Ростов-на-Дону) ЗС РФ залишається на низькому рівні.