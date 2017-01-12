Російські бойовики розчаровані реаліями “русского мира” та самовільно залишають позиції, – Розвідка Міноборони

“На початку цього року одинадцять російських інструкторів, які здійснювали підготовку фахівців військових спеціальностей, у тому числі снайперів та саперів, самовільно залишили учбовий центр і виїхали на територію Росії через невдоволення низькою заробітною платою і намаганням командування залучити їх до бойових дій, а також до проведення диверсій проти ЗС України”, – повідомляє розвідка України.
Розчаровані пропагандистськими гаслами Кремля та дійсними реаліями “русского мира” колишні інструктори займаються активним пошуком “працевлаштування за фахом” в організованих злочинних бандформуваннях та російських приватних військових компаніях.
“Командування російських окупаційних військ уникає розголосу даної події через ймовірне зростання панічних настроїв в російському суспільстві та загрозу нових терористичних актів, вибухів, з’ясування стосунків зі стрільбою і суїцидом психічно неврівноважених інструкторів-вбивць”, – зазначає розвідка.
Також, як повідомляє розвідка, вчора військовослужбовець 7 окремої мотострілецької бригади (Брянка) 2 АК (Луганськ) ЗС РФ Кірієнко (Кириенко) Віталій Юрійович, амовільно залишив пост на передовій позиції та, погрожуючи зброєю, заволодів транспортним засобом цивільної особи для втечі від переслідування.
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