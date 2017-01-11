2017 01 11 12:04:51

Російські бойовики масово скоюють самогубства та дезертують, – Розвідка Міноборони

Російські військовослужбовці, які воюють на боці бойовиків на Донбасі, масово скоюють самогубства, отримують каліцтва, а також дезертують. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

“У з’єднаннях та частинах 1 (ДОНЕЦЬК) і 2 (ЛУГАНСЬК) АК ЗС РФ збільшується кількість випадків дезертирства та самогубств, що пов’язано з фізичним та морально-психологічним перевантаженням особового склад”, – йдеться у повідомленні.

Як повідомляє розвідка, у підрозділах 11 окремого мотострілецького полку (МАКІЇВКА) 1 АК (ДОНЕЦЬК) ЗС РФ продовжує працювати комісія 1 АК ЗС РФ, якою вже виявлено більше двадцяти фактів приховування командуванням полку загибелі та каліцтва військовослужбовців, що сталися у цьому році.

Також, у повідомленні додали, що 10 січня, самовільно залишили місце служби десять військовослужбовців підрозділу протиповітряної оборони у 7 окремій мотострілецькій бригаді (БРЯНКА) 2 АК (ЛУГАНСЬК) ЗС РФ.



В артилерійському підрозділі цієї ж бригади, бригади внаслідок порушення правил безпеки під час розгрузки боєприпасів,отримали важкі травми п’ять військовослужбовців.