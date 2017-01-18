2017 01 18 10:41:01

Російське командування приховує бойові втрати, “звільняючи” своїх військових за добу до загибелі, – Розвідка Міноборони

За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України , серед військовослужбовців 100 окремої мотострілецької бригади (Донецьк) 1 АК Збройних сил Російської Федерації поширюється невдоволення діями командування щодо приховування фактів бойових втрат та оформлення документів про звільнення військовослужбовців за добу до загибелі.

Також, як йдеться в повідомленні, серед російських окупантів, які знаходяться на сході України, поширюється невдоволення умовами проходження служби.

“Військовослужбовці 11 окремого мотострілецького полку (Макіївка) 1 (Донецьк) АК ЗС РФ відмовляються виконувати накази командування, мотивуючи свою поведінку незадовільним матеріальним забезпеченням та залученням до робіт, не пов’язаних із виконанням бойових завдань”, – повідомляє розвідка.



