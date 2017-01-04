2017 01 04 13:18:37

Російське командування карає своїх військових за спілкування з рідними, – розвідка Міноборони

В районі проведення АТО російське командування застосовує до військовослужбовців жорсткі обмеження на спілкування з рідними і близькими по засобах зв’язку під загрозою притягнення до адміністративної і кримінальної відповідальності за порушення режиму. З 3 січня у підрозділах окупаційних військ проводяться оперативні заходи ФСБ РФ з виявлення військовослужбовців, які у Новорічні дні спілкувались з абонентами на території України, з метою притягнення їх до відповідальності за порушення заборони. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Також, як йдеться в повідомленні, серед російських окупаційних військ на сході України зберігається тенденція до зниження рівня морально-психологічного стану особового складу, що пов’язано з незадовільними умовами несення служби, значними втратами та неналежним матеріальним забезпеченням. Через це, починаючи з 31 грудня, у підрозділах 1 і 2 АК окупаційних військ відмічено понад 20 випадків заподіяння умисних ушкоджень частин тіла військовослужбовцями з метою ухилення від участі в бойових діях та проходження військової служби.