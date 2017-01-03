Роботи з реконструкції хоспісного відділення у Кременчуці майже завершили (ФОТО)
У цьому сьогодні переконалися міський голова Віталій Малецький, його заступники Ольга Усанова та Руслан Проценко, керівник управління охорони здоров’я міста Максим Середа в присутності засобів масової інформації Кременчука. Над втіленням проекту щодо створення належних умов для догляду за важкохворими пацієнтами працюють кілька років поспіль.
Минулого року за сприяння народного депутат України Юрія Шаповалова з фонду державного регіонального будівництва на впровадження соціально важливих проектів Кременчука залучили 17 млн грн, із них 1,5 млн було спрямовано на завершення робіт із реконструкції відділення, де надаватиметься паліативна допомога.
Міський голова Віталій Малецький підкреслив, що відкриття хоспісного відділення відбудеться за участі польських колег у тому числі, які надавали дієву технічну, організаційну допомогу в період роботи над впровадженням проекту, а також підготовці медичного персоналу. На сьогоднішній деньроботи з реконструкції відділення виконали на 95%. Наразі триває процедура з отримання певних ліцензій, завершується підготовка спеціалістів, які працюватимуть із важкохворими пацієнтами.
Головний лікар ІІ міської лікарні Віктор Севастьян наголосив, що відділення розраховане на 25 ліжко-місць для хворих із онкологічними діагнозами, вертебральними порушеннями, хворобою Альцгеймера тощо. Віктор Севастьян наголосив, що така кількість ліжок відповідає європейським нормам, відповідно до яких на 100 тис. населення передбачається 10 -15 паліативних ліжок. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.
Цього дня керівник міста також оглянув хід проведення ремонту підстанції швидкої допомоги, яка обслуговує жителів правобережжя, та розташована в одній будівлі з хоспісним відділенням ІІ міської лікарні. За кошти міського бюджету в ній проведено заміну вікон та виконано косметичний ремонт приміщень.
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