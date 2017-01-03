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Медицина, Полтавщина, Суспільство



2017 01 03 12:02:05

Роботи з реконструкції хоспісного відділення у Кременчуці майже завершили (ФОТО)

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У цьому сьогодні переконалися міський голова Віталій Малецький, його заступники Ольга Усанова та Руслан Проценко, керівник управління охорони здоров’я міста Максим Середа в присутності засобів масової інформації Кременчука. Над втіленням проекту щодо створення належних умов для догляду за важкохворими пацієнтами працюють кілька років поспіль.

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Минулого року за сприяння народного депутат України Юрія Шаповалова з фонду державного регіонального будівництва на впровадження соціально важливих проектів Кременчука залучили 17 млн грн, із них 1,5 млн було спрямовано на завершення робіт із реконструкції відділення, де надаватиметься паліативна допомога.
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Міський голова Віталій Малецький підкреслив, що відкриття хоспісного відділення відбудеться за участі польських колег у  тому числі, які надавали дієву технічну, організаційну допомогу в період роботи над впровадженням проекту, а також підготовці медичного персоналу. На сьогоднішній день роботи з реконструкції відділення виконали на 95%. Наразі триває процедура з отримання певних ліцензій, завершується підготовка спеціалістів, які працюватимуть із важкохворими пацієнтами.
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Головний лікар ІІ міської лікарні Віктор Севастьян наголосив, що відділення розраховане на 25 ліжко-місць для хворих із онкологічними діагнозами, вертебральними порушеннями, хворобою Альцгеймера  тощо. Віктор Севастьян наголосив, що така кількість ліжок відповідає європейським нормам, відповідно до  яких на 100 тис. населення передбачається 10 -15 паліативних ліжок. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.
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Цього дня керівник міста також оглянув хід проведення ремонту підстанції швидкої допомоги, яка обслуговує жителів правобережжя, та розташована в одній будівлі з хоспісним відділенням ІІ міської лікарні. За кошти міського бюджету в ній проведено заміну вікон та виконано косметичний ремонт приміщень.
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