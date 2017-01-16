2017 01 16 16:07:25

Різдвяний концерт за участю хорових колективів влаштували у Полтаві (ФОТО)

До Палацу дозвілля «Листопад» завітали сотні містян на різдвяний концерт за участю хорових колективів. Організатори свята – Полтавська єпархія Української православної церкви на чолі з митрополитом Полтавським та Миргородським Филипом. Про це повідомили у Полтавській міській раді.

Неймовірна атмосфера тепла, спокою панувала у залі. Святкові вітання глядачам дарували народні артисти України Наталія Хоменко та Олександр Василенко, вокальні колективи «Покров», «Різдво», «Барвінок». Зачаровували досконалі виступи народного ансамблю сучасного балету «Марія» і хореографічного колективу «Just dance». Яскравими передзвонами наповнювали свято маленькі щедрівники та колядники. Затамовували подих глядачі, коли зі сцени лунали поезії у виконанні Аріанни Вишневецької та романси, які дарував Олександр Дубовий. Не обійшлося на заході і без веселих українських пісень, які цього вечора звучали від аматорського колективу «Веселі солохи».

Наприкінці святкового заходу міський голова Олександр Мамай та митрополит Полтавський та Миргородський Филип нагородили усіх учасників концерту Почесними грамотами.

Нагороду від Блаженнішого Онуфрія митрополита Київського і всієї України за допомогу в організації Різдвяних та Пасхальних благодійних вечорів отримав міський голова Олександр Мамай. Орден Української православної Церкви Київського князя Ярослава Мудрого урочисто вручив міському очільнику митрополит Полтавський та Миргородський Филип.