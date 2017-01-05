Результати роботи відділу внутрішньої безпеки ГУ ДФС у Полтавській області за 2 місяці
З метою упередження та профілактики вчинення працівниками органів державної фіскальної служби області корупційних правопорушень, у січні – грудні 2016 року працівниками відділу внутрішньої безпеки здійснено 341профілактичних заходів, у тому числі: проведено лекцій, виступів і бесід у колективах – 219, публікацій в пресі – 27, виступів по телебаченню та радіо –25, інформація в мережі Інтернет – 48, інші заходи щодо ефективності протидії корупції – 2, за результатами службових перевірок винесено 20офіційних застережень.
У січні – грудні 2016 року органами прокуратури за матеріалами відділу внутрішньої безпеки стосовно службових осіб органів ДФС області розпочато 11 кримінальних проваджень за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.362, ч.2 ст.364, ч.2 ст.367, ч.1, 3 ст.368 Кримінального кодексу України, 5 осіб притягнуто до кримінальної відповідальності, 2 справи скеровано для розгляду та прийняття рішення до суду, 1 особі судом призначено покарання у вигляді штрафу.
Окрім того, 30.06.2016 Кременчуцькою місцевою прокуратурою за матеріалами підрозділу складено протокол про вчинення адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, передбаченого ч.1 ст.172-4 КУпАП відносно колишнього працівника органів ДФС області. Рішенням суду винну особу притягнуто до адміністративної відповідальності у вигляді накладення штрафу.
Проведено 75 службових перевірок (службових розслідувань) за інформацією щодо можливих порушень вимог чинного законодавства працівниками органів ДФС, в тому числі 39 за зверненнями громадян, юридичних осіб. До органів прокуратури для прийняття рішення згідно Закону передано 31матеріалів службових перевірок (розслідувань).
На адресу керівників підрозділів внесено 41 подань про усунення виявлених перевірками недоліків та притягнення винних осіб до відповідальності, 11 працівників притягнуто до дисциплінарної відповідальності, 5 звільнено.
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