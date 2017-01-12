Результати роботи оперативних підрозділів ДФС Полтавщини
У 2016 році оперативними підрозділами Головного управління ДФС у Полтавській області викрито 73 кримінальні правопорушення у сфері оподаткування, бюджетній та митній сферах, 34 з яких – за фактами вчинення тяжких і особливо тяжких злочинів.
За викритими правопорушеннями розпочато 25 кримінальних проваджень, пов’язаних з умисним ухиленням від сплати податків, 15 – незаконним обігом підакцизних товарів, 3 – використанням підроблених марок акцизного податку, 8 – фіктивним підприємництвом, 14 – привласненням, розтратою коштів шляхом зловживання службовим становищем, 4 – заволодінням коштами (податками) шахрайським шляхом, 3 – зловживанням службовими повноваженнями та 1 – легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом.
Ліквідовано діяльність 4-х конвертаційних центрів із загальним обсягом проконвертованих коштів близько 470 млн грн, ймовірні втрати бюджету становлять 76 млн грн.
За результатами проведення досудового розслідування кримінальних проваджень 29 особам оголошено підозру у скоєні злочинів, у т.ч. 6-ти особам у скоєнні злочинів за попередньою змовою групою осіб. Кримінальні провадження відносно вказаних осіб направлено на розгляд суду.
Прямий економічний ефект від діяльності оперативних підрозділів ГУ ДФС у Полтавській області за 2016 рік склав понад 115 млн грн, у тому числі:
– у кримінальних провадженнях відшкодовано 6,5 млн грн збитків;
– накладено арешт на майно та кошти у сумі 44,1 млн грн;
– вилучено готівкових коштів у учасників конвертаційних центрів на суму 6,5 млн грн;
– з вигодонабувачів транзитно-конвертаційних груп та фіктивних суб’єктів господарської діяльності стягнуто 4,1 млн грн;
– із незаконного обігу вилучено підакцизної продукції на суму 54,6 млн грн.
Крім прямого економічного ефекту від заходів, здійснених оперативними підрозділами в тісній співпраці з іншими структурними підрозділами ДФС, досягнуто відчутного опосередкованого економічного ефекту у вигляді значного збільшення самостійного декларування та сплати податків суб’єктами господарювання, відносно яких раніше здійснювалось кримінальне переслідування.
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