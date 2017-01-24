2017 01 24 11:17:33

Репертуар Полтавського обласного тетатру ляльок на лютий

Репертуарний план Полтавського академічного обласного театру ляльок на лютий 2017 року:

02.02 «Лісова пісня» початок о 15:30 (для дорослих)

04.02 «Сюрприз» початок об 11:00 (для дітей віком від 3-х до 12-ти років)

05.02 «Золоте Курча» початок об 11:00 (для дітей віком від 3-х до 12-ти років)

11.02 «Карлик Ніс» початок об 11:00 (для дітей віком від 3-х до 12-ти років)

22.02 «Поросятко Чок» початок об 11:00 (для дітей віком від 3-х до 12-ти років)

18.02 «Мишенятко Мицик» початок об 11:00 (для дітей віком від 3-х до 12-ти років)

19.02 «Ще раз про Червону Шапочку» початок об 11:00 (для дітей віком від 3-х до 12-ти років)

25.02 «Семеро козенят та Вовк» початок об 11:00 (для дітей віком від 3-х до 12-ти років)

25.02 «Портрет з літаючим годинником» М.Шагал «Моє життя» – ілюстрації» початок о 18:00 (для дорослих)

26.02 «Курочка Ряба» початок об 11:00 (для дітей віком від 3-х до 12-ти років)

У репертуарному плані театру можливі зміни. Довідки за телефонами: 60 90 01 (каса), 56 43 54 (адміністратор).