2017 01 03 11:58:44

П’яний російський найманець травмував цивільних осіб підірвавши гранату

У зоні АТО, російський військовий напідпитку, здійснив підрив гранати, внаслідок чого отримали поранення цивільні особи. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

2 січня військовослужбовець 100 окремої мотострілецької бригади (ДОНЕЦЬК) 1 АК ЗС РФ, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, спровокував конфлікт на побутовому підґрунті та здійснив підрив гранати, внаслідок чого отримали поранення цивільні особи.

Також, розвідка повідомляє, що у лавах російських окупаційних військ, в період Новорічних свят, кількість випадків порушення особовим складом військової дисципліни, вживання спиртних напоїв, самовільного залишення місць служби, безчинств стосовно місцевого населення, різко зросла.