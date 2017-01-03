П’яний російський найманець травмував цивільних осіб підірвавши гранату
Ілюстративне фото
У зоні АТО, російський військовий напідпитку, здійснив підрив гранати, внаслідок чого отримали поранення цивільні особи. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.
2 січня військовослужбовець 100 окремої мотострілецької бригади (ДОНЕЦЬК) 1 АК ЗС РФ, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, спровокував конфлікт на побутовому підґрунті та здійснив підрив гранати, внаслідок чого отримали поранення цивільні особи.
Також, розвідка повідомляє, що у лавах російських окупаційних військ, в період Новорічних свят, кількість випадків порушення особовим складом військової дисципліни, вживання спиртних напоїв, самовільного залишення місць служби, безчинств стосовно місцевого населення, різко зросла.
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