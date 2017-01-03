2017 01 03 11:23:20

Прикордонники затримали сирійця,який прямував до ДНР з підробленими документами

На Донеччині прикордонники затримали громадянина Сирії, який з підробленими документами прямував до непідконтрольної території.

“У КПВВ «Гнутове» прикордонниками Донецького загону виявлено ознаки підробки посвідки на постійне місце проживання в Україні у громадянина Сирії, який прямував на вихід до непідконтрольної території”, – йдеться на сайті Державної прикордонної служби України.

Затриманого передано співробітникам поліції.