При звільненні контрактників будуть враховуватися термін служби в АТО, сімейні та інші обставини, – Міноборони
Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення порядку проходження військової служби» від 6 грудня 2016 право на звільнення набуває значна кількість військовослужбовців за контрактом. Вони будуть звільнятися поступово протягом року, відповідно до графіку, при складанні якого будуть враховуватися термін служби військового в АТО, сімейні та інші обставини. Про це повідомляє Міністерство оборони України.
Про це у середу, 11 січня, під час брифінгу розповів начальник управління кадрового забезпечення офіцерським складом — заступник начальника Головного управління персоналу Генерального штабу Збройних Сил України полковник Марк Андрусяк.
“При звільнені військовослужбовців основним критерієм є термін проходження військової служби. Наступний критерій — це перебування у зоні проведення Антитерористичної операції. Також зважатимемо на сімейні обставини військовослужбовця”, — зазначає Марк Андрусяк.
Проте, як зазначив він, одним із головних факторів швидкості звільнення буде збереження боєздатності військових частин. У період виконання завдань військовою частиною в районах проведення АТО військовослужбовці звільнятися не будуть.
“Поступове звільнення згаданих категорій військовослужбовців протягом одного року дозволить спрогнозувати розвиток кадрової ситуації у Збройних Силах України та не допустити зниження їх боєздатності”, — додав Марк Андрусяк.
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