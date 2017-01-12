2017 01 12 11:58:39

При звільненні контрактників будуть враховуватися термін служби в АТО, сімейні та інші обставини, – Міноборони



Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення порядку проходження військової служби» від 6 грудня 2016 право на звільнення набуває значна кількість військовослужбовців за контрактом. Вони будуть звільнятися поступово протягом року, відповідно до графіку, при складанні якого будуть враховуватися термін служби військового в АТО, сімейні та інші обставини. Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Про це у середу, 11 січня, під час брифінгу розповів начальник управління кадрового забезпечення офіцерським складом — заступник начальника Головного управління персоналу Генерального штабу Збройних Сил України полковник Марк Андрусяк.

“При звільнені військовослужбовців основним критерієм є термін проходження військової служби. Наступний критерій — це перебування у зоні проведення Антитерористичної операції. Також зважатимемо на сімейні обставини військовослужбовця”, — зазначає Марк Андрусяк.

Проте, як зазначив він, одним із головних факторів швидкості звільнення буде збереження боєздатності військових частин. У період виконання завдань військовою частиною в районах проведення АТО військовослужбовці звільнятися не будуть.

“Поступове звільнення згаданих категорій військовослужбовців протягом одного року дозволить спрогнозувати розвиток кадрової ситуації у Збройних Силах України та не допустити зниження їх боєздатності”, — додав Марк Андрусяк.