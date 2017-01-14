2017 01 14 13:43:33

Протягом 13 січня у містах Полтава, Карлівка, Козельщинському та Лубенському районах підрозділами ДСНС надано допомогу 8-м вантажним автомобілям, в яких перебувало 8 громадян.

Загалом, за даними рятувальників, з початку зимового періоду вивільнено 15 автомобілів служби Екстреної медичної допомоги, 7 пасажирських автобусів, 631 вантажний та 99 легкових автомобілів, в яких перебувало 1002 осіб.