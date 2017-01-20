2017 01 20 09:14:13

Протягом доби на Полтавщині рятувальники відбуксирували 3 вантажівки

Протягом 19 січня рятувальники у Котелевському, Лубенському та Чутівському районах надали допомогу водіям з вивільнення автомобілів із снігових заметів.

Як повідомили у ГУ ДСНС України, відбуксирували 3 вантажних автомобіля, у яких перебували 3 чоловіків.

Загалом, з початку зимового періоду вивільнено 17 автомобілів служби Екстреної медичної допомоги, 7 пасажирських автобусів, 660 вантажних та 105 легкових автомобілів, в яких перебували 1051 особа.