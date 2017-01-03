1 січня у Полтаві народилось 5 хлопчиків та 5 дівчаток
Протягом доби 1 січня 2017 року в Полтаві народилось 10 немовлят: 5 хлопчиків та 5 дівчаток. Про це повідомляють на сайті Полтавської міської ради.
В міському клінічному пологовому будинку на світ з’явилось 2 діток: 1 хлопчик та 1 дівчинка. В перинатальному центрі Полтавської обласної клінічної лікарні народилось 3 дівчинки. У Центральній районній клінічній лікарні народилось 5 малюків: 4 хлопчика та 1 дівчинка.
Також, Управління охорони здоров’я міськвиконкому повідомляє, що з 23 грудня 2016 року з 8:00 по 30 грудня 2016 року на 8:00 в місті Полтава народилось 84 дитини: 38 дівчаток та 46 хлопчиків.
У тому числі в міському клінічному пологовому будинку на світ з’явилось 44 дитини: 24 дівчинки та 20 хлопчиків.
В перинатальному центрі Полтавської обласної клінічної лікарні народилось 40 дітей: 14 дівчаток та 26 хлопчиків.
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