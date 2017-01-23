2017 01 23 15:55:27

Прокуратура Полтавщини відновила права неповнолітнього, квартиру якого незаконно продали

Нещодавно, 3 січня 2017 року, набрало законної сили рішення Крюківського районного суду Кременчука від 10 листопада 2016 року, яким задоволено позов Кременчуцької місцевої прокуратури про визнання права власності на квартиру за неповнолітнім у порядку спадкування та витребування житла із чужого незаконного володіння, повідомила заступник керівника Кременчуцької місцевої прокуратури Юлія Ребрик .

За її словами, це був другий позов, пред’явлений в інтересах дитини з метою усунення негативних наслідків незаконного правочину. Перший позов стосувався визнання договору купівлі-продажу квартири 2015 року недійсним. Його було задоволено у квітні 2016 року рішенням Крюківського районного суду, а у листопаді 2016 року апеляційним судом області рішення суду першої інстанції залишено без змін.

Таким чином, завдяки працівникам місцевої прокуратури квартира повернулась до законного власника – неповнолітнього хлопчика.

Нагадаємо, квартиру у 2002 році мешканець Кременчука отримав у власність на підставі договору дарування. У 2005 році він продав її матері неповнолітнього хлопчика, а наприкінці 2015 року, отримавши дублікат договору дарування 2002 року, ще раз продав житло, яке йому не належало, вже іншій особі.