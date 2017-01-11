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2017 01 11 14:22:12

Проекти Державного Фонду Регіонального Розвитку: Досягнення 2016 року

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Другий рік поспіль завдяки наполегливій праці місцевих та центральних органів виконавчої влади в області успішно реалізовані інвестиційні проекти за підтримки Державного Фонду Регіонального Розвитку.

Сьогодні Фонд Розвитку став не лише реальною фінансовою підтримкою Урядом регіонів, а й поштовхом до розгортання проектної діяльності, здобуття знань та практичних навичок в сфері проектного менеджменту та стратегічного планування економічного та соціального розвитку територій; засвідчив функціональну спроможність місцевої Агенції регіонального розвитку.

Загалом, у 2016 році пріоритети набули інфраструктурні проекти обласного та районного рівня, що несуть довгостроковий соціальний та економічний ефект майбутнім поколінням.

Це проекти по будівництву сучасного корпусу інтервенційної кардіології та реабілітації обласного кардіологічного диспансеру, довгоочікуване завершення будівництва загальноосвітньої школи на 500 учнівських місць в м.Заводське Лохвицького району, облаштування сучасного Центру надання адміністративних послуг в м.Кременчуці з автоматизованою системою керування та електронними сервісами; енергоефективні проекти в освітніх, медичних, соціальних комунальних закладах та ін.

До Вашої уваги презентація проектів, реалізованих у 2016 році за підтримки Державного Фонду Регіонального Розвитку та місцевих бюджетів.

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