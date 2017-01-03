Продовжили термін прийому документів на заміщення вакантної посади головлікаря Кременчуцького обласного спеціалізованого будинку дитини

Відповідно до розпорядження голови обласної ради № 286 від 14.12.2016 р. «Про оголошення повторного конкурсного відбору на заміщення вакантної посади головного лікаря Кременчуцького обласного спеціалізованого будинку дитини Полтавської обласної ради» та протоколу від 28.12.2016 р. конкурсна комісія вирішила продовжити строк прийому документів та заяв на участь у конкурсному відборі на заміщення вакантної посади головного лікаря Кременчуцького обласного спеціалізованого будинку дитини Полтавської обласної ради.

Кінцевий термін прийняття заяв: до 17.00 год. 12.01.2017 р. Про дату проведення першого етапу конкурсного відбору буде повідомлено додатково.