2017 01 10 12:54:52

Про сплату у 2017 році ЄСВ та єдиного податку фізичними особами – підприємцями

Державна податкова інспекція у м.Полтаві повідомляє, що з з 1 січня 2017 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів», цим Законом, зокрема, внесено зміни до Закону про ЄСВ щодо нарахування та сплати єдиного внеску фізичними особами – підприємцями, у тому числі тими, які обрали спрощену систему оподаткування, та особами, які провадять незалежну професійну діяльність.

Так, для підприємців, у тому числі тих, які обрали спрощену систему оподаткування, крім фізичних осіб – підприємців віднесених до I групи платників єдиного податку, та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, сума ЄСВ не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску за місяць, у якому отримано дохід (прибуток). Отже, мінімальна сума ЄСВ для таких осіб з 1 січня 2017 року становить:

– 704 грн (3200 х 22%).

Для, фізичних осіб – підприємців віднесених до I групи платників єдиного податку, мінімальна сума ЄСВ з 1 січня 2017 року становить не менше половини розміру мінімального страхового внеску, тобто

– 352 грн (3200 х 0,5 х 22%).

Водночас страховий стаж таким особам буде зараховуватись пропорційно сплаченому ЄСВ. З 01.01.2017 р. фізичні особи – підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, та фізичні особи – підприємці, які перебувають на загальній системі оподаткування, з вільняються від сплати за себе ЄСВ, якщо вони є пенсіонерами за віком або інвалідами та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу.

Ця норма не застосовується до осіб, які провадять незалежну професійну діяльність.

Звертаємо увагу, що зазначеним Законом встановлено в обов’язковому порядку сплату ЄСВ (мінімальний розмір за себе 704 грн.) суб’єктами господарювання, які перебувають на загальній системі оподаткування за ті періоди, коли не здійснюється підприємницька діяльність.

Також з 1 січня 2017 року відповідно до законодавства ставки податку, для платників, які обрали спрощену систему оподаткування становлять:

1 група – 160 грн на місяць

2 група – 640 грн на місяць

3 група – 3% від доходу для платників ПДВ;

5% від доходу для неплатників ПДВ

Терміни сплати ЄСВ для фізосіб – підприємців, у тому числі тих, які обрали спрощену систему оподаткування, та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, у 2017 році залишаться, незмінними, а саме:

– підприємцями, які працюють на спрощеній системі оподаткування – до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок;

– підприємцями-“з агальносистемник ами” – до 10 лютого 2017 року (граничний термін 9 лютого, за підсумками 2016 року);

– особами, які провадять незалежну професійну діяльність – до 1 травня 2017 року (за підсумками 2016 року).

Звіт з єдиного соціального внеску за 2016 рік фізичними особами – підприємцями, (у тому числі, тими, що обрали спрощену систему оподаткування), які не використовують працю найманих працівників подається до 10 лютого 2017 року (граничний термін 9 лютого).

Відділ організації роботи Державної податкової інспекції у м. Полтаві