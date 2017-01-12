2017 01 12 16:04:36

Про необхідність підтвердження первинними документами довідки про заробітну плату, яка надається громадянами для призначення (перерахунку) пенсії

Закон України № 1043-VІІІ від 29.03.2016 року “Про внесення зміни до статті 40 Закону України “Про загальнообов’язк ове державне пенсійне страхування” щодо порядку визначення заробітної плати для обчислення пенсії” відновив норму, яка існувала до 1 січня 2016 року. Це забезпечило право тим особам, які не мали високої заробітної плати після 2000 року, надати заробітну плату за 60 місяців до 1 липня 2000 року і таким чином підвищити рівень пенсійного забезпечення.

Відтак чинною на даний час редакцією ст. 40 Закону України “Про загальнообов’язк ове державне пенсійне страхування” передбачено, що для обчислення пенсії враховується заробітна плата (дохід) за весь період страхового стажу, починаючи з 1 липня 2000 року. За бажанням пенсіонера та за умови підтвердження довідки про заробітну плату первинними документами або у разі, якщо страховий стаж, починаючи з 1 липня 2000 року, становить менше 60 місяців, для обчислення пенсії також враховується заробітна плата за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу поспіль по 30 червня 2000 року незалежно від перерв.

Так, починаючи з 15.04.2016 року, за бажанням пенсіонера обчислення пенсії може здійснюватись з урахуванням і заробітку за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу поспіль по 30 червня 2000 року (за умови підтвердження довідки про заробітну плату первинними документами). Пунктом 2.10 Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України „Про загальнообов’язк ове державне пенсійне страхування”, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 р. № 22-1 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.12.2005 р за № 1566/11846, передбачено, що довідка про заробітну плату (дохід) особи видається на підставі особових рахунків, платіжних відомостей та інших документів про нараховану та сплачену заробітну плату підприємством, установою чи організацією, де працювала особа, яка звертається за пенсією. Якщо такі підприємства, установи, організації ліквідовані або припинили своє існування з інших причин, то довідки про заробітну плату видаються правонаступником цих підприємств, установ чи організацій або архівними установами.

Зважаючи на вищезазначені законодавчі норми, відповідальні особи підприємств, установ організацій повинні суворо дотримуватися вимог щодо збереження архівних документів та порядку їх передачі до архівних установ у випадках ліквідації, банкрутства чи реорганізації.

Головне управління Пенсійного фонду України в Полтавській області