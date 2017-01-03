2017 01 03 13:34:10

Президент доручив МЗС втрутитися у ситуацію щодо поховання Олександра Олеся

Президент України Петро Порошенко доручив МЗС терміново втрутитися в ситуацію щодо поховання відомого українського письменника Олександра Олеся у Чехії.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив прес-секретар Порошенка Святослав Цеголко, пише ІА ZIK.

«Президент доручив МЗС терміново втрутитися в ситуацію щодо поховання відомого українського письменника Олександра Олеся у Чехії, а також зв’язатися з його родичами в Канаді для з’ясування можливості перепоховання його в Україні», – йдеться у дописі.

Нагадаємо, рештки відомого українського письменника Олександра Олеся, який похований у Чехії – примусово ексгумовані. У могилі Олександра Олеся у Празі збираються поховати іншу людину.