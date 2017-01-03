Президент доручив МЗС втрутитися у ситуацію щодо поховання Олександра Олеся
Президент України Петро Порошенко доручив МЗС терміново втрутитися в ситуацію щодо поховання відомого українського письменника Олександра Олеся у Чехії.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив прес-секретар Порошенка Святослав Цеголко, пише ІА ZIK.
«Президент доручив МЗС терміново втрутитися в ситуацію щодо поховання відомого українського письменника Олександра Олеся у Чехії, а також зв’язатися з його родичами в Канаді для з’ясування можливості перепоховання його в Україні», – йдеться у дописі.
Нагадаємо, рештки відомого українського письменника Олександра Олеся, який похований у Чехії – примусово ексгумовані. У могилі Олександра Олеся у Празі збираються поховати іншу людину.
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