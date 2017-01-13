2017 01 13 11:13:28

Презентували літературний альманах «Миргородські обрії»

Миргородцям презентували літературний альманах «Миргородські обрії». Художній нарис підготував творчий колектив літературного об’єднання «ДієСлово» за програмою муніципальної підтримки громадських ініціатив. Автори патріотичних творів – різні за віком і за фахом люди, але всіх їх об’єднує любов до художнього слова, душевна небайдужість і живий творчий вогник. За словами голови літературного об’єднання Лариси Гараган, метою цієї ініціативи є популяризація міста-курорту через поетичне слово місцевих літераторів.

Вітаючи авторів збірки, керуюча справами виконавчого комітету Антоніна Нікітченко подякувала творчим особистостям міста за активну позицію і творчий доробок, який знайомить миргородців та гостей з історією та талантами гоголівського краю. Про це повідомили у міськраді.

Як відомо, у Миргороді у 2016 році діяла Програма муніципальної підтримки громадських ініціатив. Фінансову підтримку з міського бюджету отримали 11 проектів. У поточному році програма називається “Місто активних громадян” і на її реалізацію передбачено вдвічі більше коштів, – повідомила начальник відділу муніципальних ініціатив, інвестицій та енергоменеджменту Тетяна Усик. Тож є можливість літераторам виготовити наступний номер альманаху.

Спільний проект “діЄслівівців” презентували у музеї Давида Гурамішвілі. Працівники закладу влаштували оригінальну зустріч з авторами та прихильниками художнього слова.

Літературний альманах «Миргородські обрії» призначений для широкого кола читачів, адже містить твори різні за тематикою – дитячі вірші, історичні дослідження краєзнавців, патріотичну та ліричну поезію, мистецтвознавчі статті.