2017 01 05 10:54:35

Прем’єр заявив про зруйнування найбільшої корупційної “схеми” в Україні

Український уряд зруйнував найбільшу корупційну схему в країні, яка діяла десятиріччями. Про це заявив Прем’єр-міністр Володимир Гройсману в ексклюзивному інтерв’ю Укрінформу

Зокрема, відповідаючи на запитання підвищення енерготарифів, глава уряду зазначив: «Ми зруйнували, я підкреслюю це, ми зруйнували найбільшу корупційну схему в країні, яка діяла десятиріччями. І на якій заробляли колосальні ресурси ті, хто очолював ці схеми. Чи може хтось сказати, що я самогубець? Тоді чому ми пішли на це? Тому, що знаємо реальні механізми, як ЦЕ працювало і КУДИ йшли надприбутки».

За словами Володимира Гройсмана, коли ти бачиш, що грабують, є два варіанти: або ти допомагаєш грабувати, або зупиняєш злодіїв.

«Я вважаю, що моє завдання – зупиняти. Я зупинив грабунок. Це – перше. Друга позиція. Ми не тільки зупинили грабунок, ми чітко визначили стратегію на енергонезалежність і почали займатися енергонезалежністю. Ми реально вирішуємо завдання, які дають можливість сьогодні говорити, що за три-чотири-п’ять років Україна стане енергонезалежною. Це колосальний внесок в нашу економіку, стабільність. Колосальний. Я бачив нещодавно аналітику, що показує: якби ми видобували свій газ в Україні, а не купували його за валюту, долар би сьогодні при всіх тих проблемах, які ми маємо, не коштував би більше 18,5 гривень. Уявляєте рівень впливу цього фактору на економіку?» – наголосив керівник Уряду.

Він також наголосив, що були задіяні компенсаторні механізми, аби захистити тих людей, які не мають високих доходів.

«Чому я маю політиків українських захищати, коли вони мають 25-метрові басейни, великі приватні будинки, які вони обігрівають газом? Що, вони мають купувати теж дешевий газ? І за нього вся країна буде доплачувати? Ні, так не буде. Тому у нас є ціна імпортного паритету, яка впроваджена, і вона є граничною. З іншого боку, кожна українська родина, яка має невеликий дохід, має право отримати для себе спеціальну персональну знижку, що має назву субсидія», – наголосив Прем’єр-міністр.

За його словами, субсидії – це цільовий механізм, де є чітко визначений адресат. «Ми знаємо, скільки саме людей мають отримати субсидії… Це безповоротно, це чесно, і це адресно. А раніше були субсидії – це було не 40 млрд, а 20 млрд. Я вісім років працював мером Вінниці, і з 2006 року субсидії були завжди. Тобто держава все одно давала субсидії, хоча й анонсуючи невисоку ціну на газ. Начебто невисоку», – заявив Володимир Гройсман.

Він наголосив, що багатьом було вигідно поставити низьку ціну на газ. «Потім давали компенсацію «Нафтогазу», компенсацію теплокомуненерго, і це виливалося в сотні мільярдів, які просто йшли до корупційних годівниць. Людям розповідали казку про дешевий газ, а потім їх грабували. І весь час співали оту пісню: ну, бачите, у вас же газ дешевий. Це неправда, тому, що всі за все заплатили», – пояснив Володимир Гройсман.

На його переконання, на ліквідації корупційних схем держава заощадила близько 140 мільярдів гривень.

«140 мільярдів – це жахливо! І вони хочуть, щоб я з цим погоджувався? Вони ходять по судах, подають позови, щоб повернути назад свої корупційні схеми і знову хапнути купу грошей. Всі знають, хто в Україні причетний до газових схем з 90-х років, хто «сидів» на вугіллі, на газі, на електроенергії. Знову повернути це?» – наголосив Прем’єр-міністр.

Нині ж, за його словами, є цілеспрямовані субсидії. «Наше завдання – забезпечити реальну монетизацію субсидій і боротися зараз за підвищення доходів громадян. Відповідно, енергоефективність, підвищення доходів громадян та захист соціально незахищених верств населення – наші пріоритети», – наголосив Глава Уряду.

Повний текст інтерв’ю з Прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом читайте 5 січня на сайті ukrinform.ua