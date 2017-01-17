2017 01 17 16:22:30

Представники автодорожніх служб Полтавщини прозвітували про боротьбу з наслідками снігової негоди

Початок 2017 року став справжнім випробуванням для дорожників Полтавщини. Майже щоденні опади у вигляді снігу, часті хуртовини та ожеледиця змушували працівників Служби автодоріг області та ДП «Полтавський облавтодор» активно працювати і вдень, і вночі.

Перші дні січня цього року запам’ятались українцям численними опадами, заметілями та ожеледицею. І якщо для дітей такі погодні умови – нагода покататися на санчатах чи пограти у сніжки, то для автомобілістів це – значне ускладнення у пересуванні на транспортних засобах.

Аби автошляхи Полтавської області постійно знаходились у придатному для поїздок стані, у цілодобовому чергуванні знаходиться майже 90 механізмів. А у разі необхідності виконання збільшених об’ємів робіт із зимового утримання доріг кількість спеціальної техніки подвоюється.

Для координації дій між кожною ланкою Служби автомобільних доріг у Полтавській області регулярно, два рази на добу, проводяться селекторні наради з районними керівниками дорожніх підприємств. На таких планірках вирішуються питання зимового утримання, ремонту техніки, постачання паливно-мастильн их матеріалів та поповнення запасів піщано-сольової суміші.

Заступник начальник Служби автомобільних доріг Анатолій Мягкохліб зазначає, що напружена робота дає результат:

— Станом на 17 січня проїзд дорогами загального користування, які пролягають у межах Полтавської області, повністю забезпечений. Дорожникам вдалося утримати ситуацію під контролем і не допустити закриття доріг через складні метеоумови.

Ще одне важливе питання роботи САД – покращення умов для пасажирів громадського транспорту. А саме: розчищення автобусних зупинок, заїзних «кишень» та тротуарів. З цим фахівці установи також впоралися.

Крім того, зараз ведеться підготовка до випуску гарячих асфальтобетонних сумішей для ліквідації ямковості. Це явище, у зв’язку з нестійкими погодними умовами, прогресує. Проте, сприятливі для ліквідації ямковості умови настануть тільки з потеплінням. До того часу ремонт небезпечних деформацій дорожнього покриття виконується заздалегідь заготовленою холодною асфальтобетонною сумішшю.