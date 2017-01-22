2017 01 22 07:40:27

Полтавській поліції вдалося відшукати матір маленького 6-місячного хлопчика, якого знайшли покинутим в дитячій лікарні міста.

Про це повідомив начальник відділу комунікації ГУ Нацполіції Полтавщини Юрій Сулаєв.

Матері залишеного немовляти 26 років, вона живе у Полтавському районі. Причини – з’ясовуються, — зазначив у соцмережі Сулаєв: