2017 01 25 14:54:37

Порядок оздоровлення громадян постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС у 2017 році

До 2017 року на рівні держави діяв порядок забезпечення громадян постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до 1 категорії та дітей з інвалідністю, інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою шляхом видачі санаторно-курортних путівок.

Всього в 2016 році органами соціального захисту постраждалим громадянам видано 712 санаторно-курортних путівок.

Постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2016 № 854 затверджено Порядок надання щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівок санаторно-курортним закладам та закладам відпочинку, здійснення доплат за рахунок власних кошів, виплати грошової компенсації громадянам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, який передбачає новий механізм надання послуг із санаторно-курортного лікування та повністю замінює раніше діючий порядок.

З поточного року оздоровлення громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, здійснюватиметься шляхом надання державою щорічної грошової допомоги для компенсації вартості санаторно-курортної путівки, шляхом безготівкового перерахування коштів санаторному закладу.

Розмір грошової допомоги для компенсації вартості санаторно-курортної путівки складає для осіб, віднесених до 1 категорії – 5250,0 грн., для дітей з інвалідністю, інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою – 10840,0 грн.

Громадяни, постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи, які мають право на санаторно-курортне лікування за кількома законами, обирають право перебувати на обліку за одним із них.

До органів соціального захисту населення за місцем проживання з заявами на санаторно-курортне лікування у 2017 році звернулося 978 осіб.

Запроваджений порядок – складний механізм, однак він суттєво підвищує адресність надання послуг з санаторно-курортного оздоровлення учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, передбачає вільний вибір пільговиком санаторно-курортного закладу, з урахуванням індивідуальних потреб, а,також, буде сприяти прозорості ринку послуг з санаторно-курортного лікування і максимальному підвищенню ефективності використання бюджетних коштів.

Департаментом соціального захисту населення спільно з районними управліннями опрацьовано детальний покроковий план. Проведено ознайомлення кожного пільговика з порядком оздоровлення, взято заяву про обраний санаторно-курортний заклад та термін оздоровлення.

Направлення постраждалих громадян до санаторного закладу здійснюватиметься на підставі укладеного тристороннього договору між управлінням соціального захисту населення, санаторно-курортним закладом та особою постраждалою від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, яка направляється на оздоровлення.

Міністерством соціальної політики України буде опрацьовано та затверджено перелік базових послуг, які мають надаватися санаторними закладами громадянам відповідно до медичних рекомендацій та входити до вартості путівки.

Крім права самостійного вибору санаторно-курортного закладу новим порядком передбачено введення окремого обліку постраждалих громадян, які виявили бажання отримати грошову компенсацію замість путівки на санаторно-курортне лікування. Вказана норма набере чинності з 1 січня 2018 року.

Також важливо звернути увагу інвалідів І групи з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 1 категорії, щодо вирішення в області питання надання можливості оздоровлення спільно з супроводжуючою особою.

Враховуючи актуальність вказаної проблеми Департаментом соціального захисту населення облдержадміністрації подано пропозицію до Полтавської обласної ради та внесено відповідні зміни до обласної Комплексної програми соціального захисту і соціального забезпечення населення області на 2013-2020 роки і з 2017 року, за рахунок обласного бюджету, буде виплачуватися 5,0 тис. грн. для особи, яка супроводжуватиме інваліда І групи з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС на санаторно-курортне лікування.

джерело: сайт Полтавської ОДА