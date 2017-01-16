Португалія виділить €200 тис. допомоги для ЗСУ – Міноборони

Португалія надасть матеріально-технічну допомогу Збройним силам України на суму €200 тисяч. Про це рішення повідомив міністр національної оборони Португалії Хосе Альберто Азередо Лопес під час двосторонньої зустрічі з міністром оборони України Степаном Полтораком, інформує прес-служба Міноборони.

Зокрема, посадовець висловив готовність Португалії надати українській армії матеріально-технічну допомогу у сумі €200 тисяч на закупівлю оснащення та озброєння нелетального характеру.

Також міністр національної оборони Португалії наголосив на готовності подальшої підтримки Португалією прагнення українців до незалежності та територіальної цілісності своєї держави, повідомляє Тиждень.ua