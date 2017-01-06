Понад 200 діток стали учасниками Новорічної казки у міському Будинку культури
Управління у справах сім’ї, молоді та спорту упродовж усіх новорічних свят організовує заходи для дітей пільгових категорій. Так, 5 січня у міському Будинку культури понад 200 діток із соціально незахищених сімей стали учасниками новорічного заходу «На даху у Карлсона». Повідомляють на сайті Полтавської міської ради.
Організатори подбали про створення новорічної феєрії свята. Діти разом із казковими персонажами Карлсоном, Фрекен Бок, Дідом Морозом та Снігуронькою були інтерактивними учасниками. Яскравим доповненням стали виступи танцювальних колективів «Флеш», «Гарний настрій», творчого центру Наталії Май, циркової студії «Молодість».
І, звичайно, управління у справах сім’ї, молоді та спорту подбало про те, щоб кожна дитина після свята отримала солодкий подарунок.
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