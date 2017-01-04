Полторак розповів, скільки насправді кадрових російських військових і техніки на Донбасі

Міністр оборони Степан Полторак озвучив, скільки російської техніки та військових РФ на Донбасі.

Про це він повідомив в інтерв’ю “5-му каналу”.

За даними Міноборони, на сьогодні на території окупованого Донбасу перебуває 5 тисяч військових, що належать регулярних військ РФ.

Фактично в цьому році в зоні проведення АТО ситуація була постійно достатньо напруженою і важкою. Це було пов’язано з тим, що російське угрупування було сформоване в зоні АТО, сьогодні там близько 40 тисяч, із них 5 тисяч – це регулярні війська РФ,

– наголосив Степан Полторак.

Він також повідомив, як багато російської техніки зараз в окупованих районах Донецької та Луганської областей.

“Вони зосередили там величезну купу озброєння та техніки – близько 600 танків, 1,3 тисяч бойових машин, 860 артилерійських систем, 300 систем залпового вогню. Звичайно, при такому військовому скупченні, особливо з тими, хто не бажає виконувати Мінські угоди, хто дуже агресивно налаштований до України, вести мову про спокій було дуже важко”, – резюмував міністр оборони.