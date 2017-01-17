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Полтавщина, Суспільство



2017 01 17 23:43:19

Полтавцям на ретро-виставці презентують новорічні прикраси

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У Полтавському краєзнавчому музеї імені Василя Кричевського діє  виставка новорічних прикрас і поштових листівок, які користувалися популярністю в минулому столітті.

Створили експозицію напередодні зимових свят.  Організатори вирішили показати еволюцію ялинкових іграшок. Наприклад, у 30-х роках іграшки в основному робили з вати і паперу. У 60-х з’явилися скляні супутники, ракети та літаки. Як розповіла старший науковий співробітник науково-дослідного відділу фондів Оксана Сулима, серед експонованого є й колекційні:  крокодил, з відомого твору Чуковського  та Чиполіно. Головний новорічний символ 50-х – прикраса у вигляді годинника, на якому стрілки застигли на “без п’яти хвилин Новий рік”. За такі прикраси колекціонери готові платити сотні доларів. Виставку  «Ретро перлинки для музейної ялинки» можна відвідати до 1 лютого.

 Загалом у колекції музею зберігається близько 300 одиниць іграшок та  ялинкових прикрас.

bezyimyannyij

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