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Анонс, Оголошення, Полтавщина, Суспільство



2017 01 18 12:10:41

Полтавців запрошують на свято “Водохреща”

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Полтавців та гостей міста запрошують взяти участь в обрядовому дійстві “Водохреща” 19 січня на міському пляжі № 1.

Початок о 13.00, повідомили у Полтавській міській раді.

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