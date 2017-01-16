Полтавців запрошують на “селфі” з експонатами у Краєзнавчий музей

Полтава цього року до акції приєднується вперше, директор Полтавського краєзнавчого музею Олександр Супруненко каже, що ідея йому подобається, однак вважає:
«Для мене особисто фотографуватися на фоні експонату, напевно – це певний гріх. Тому, я буду фоном, а експонат, а буде на першому місці. Цій стелі 3 тис. 600 років. Це дух, якому поклонялися наші предки. Знахідка бронзового віку», розповів Олександр Супруненко.
Автора найкреативнішого фото чекатиме подарунок, безплатна екскурсія.
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