2017 01 16 23:17:19

Полтавців запрошують на “селфі” з експонатами у Краєзнавчий музей

Один раз у рік музеї всього світу приєднуються до Міжнародного флешмобу музейних селфі. В Україні цьогоріч акція пройде вже втретє.

Полтавський обласний краєзнавчий музей 17 січня запрошує в гості всіх любителів фотолграфуватися. Селфі можна робити безкоштовно.

Завітайте до музею, зробіть “селфі” на фоні чи поруч з улюбленим експонатом та опублікуйте його на сторінці краєзнавчого музею.

Полтава цього року до акції приєднується вперше, директор Полтавського краєзнавчого музею Олександр Супруненко каже, що ідея йому подобається, однак вважає:

«Для мене особисто фотографуватися на фоні експонату, напевно – це певний гріх. Тому, я буду фоном, а експонат, а буде на першому місці. Цій стелі 3 тис. 600 років. Це дух, якому поклонялися наші предки. Знахідка бронзового віку», розповів Олександр Супруненко.

Автора найкреативнішого фото чекатиме подарунок, безплатна екскурсія.