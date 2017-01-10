2017 01 10 09:49:14

Полтавців запрошують на благодійний концерт, виручені кошти з якого передадуть родинам загиблих в АТО

Під патронатом Полтавського міського голови Олександра Мамая, 14 січня о 17:00 у Палаці дозвілля «Листопад» відбудеться благодійний концерт «Ми просто вірим».

Гості благодійного концерту Наталія Май разом зі своїми доньками, ОЛЕКСАНДР Кварта, Артем Лоїк, Олена Ковтун, Олена Білоконь, гурт «Краяни», гурт «Сувенір», гурт «Живі барабани» та інші.

Кошти з концерту будуть передані родинам, рідні яких загинули в АТО.

Довідки за телефоном: (095) 595 53 55