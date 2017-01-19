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2017 01 19 11:50:48

Полтавців запрошують на благодійну виставу “Кайдашева сім’я”

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6 лютого Полтавський академічний обласний український музично-драматичний театр імені М.В. Гоголя запрошує на благодійну виставу “Кайдашева сім’я”.

Усі зібрані кошти передадуть на виготовлення меморіальної дошки народному артистові України Юрію Попову.

Благодійний внесок – 50 гривень. Вхід – за запрошеннями.

Довідка за телефоном: (0532) 60-78-56.

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