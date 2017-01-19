2017 01 19 09:02:12

Полтавців запрошують до дискусійного клубу «Чи створить ЄС робочі місця для молоді?»

Представництво Європейського Союзу в Україні, за підтримки управління у справах сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету Полтавської міської ради, запрошує взяти участь у дискусійному клубі «Чи створить ЄС робочі місця для молоді?», що відбудеться 23 січня о 14:00 в приміщенні Полтавського університету економіки і торгівлі (вул. Коваля, 3, кім. 302).

Про це повідомили у Полтавській міській раді.

Чи створить Європа нові робочі місця для молоді у Полтаві та області? Які професії будуть актуальними в Полтаві у 2020-му році? Де найлегше реалізувати себе випускнику: на держслужбі, у бізнесі чи у громадському секторі? Ці та інші питання обговорюватимуть гості дискусійного клубу.

Учасники:

· Максим Кривенко, бізнесмен, професійний HR, співзасновник компанії «Цукерня», директор компанії «Newrun»;

· Ольга Гришко, фахівець з питань міграції, протидії торгівлі людьми, головний програмний спеціаліст благодійної організації «Світло надії»;

· Юрій Левченко, громадський діяч, директор комунальної установи «Інститут розвитку міста»;

· Ірина Земелько, керівник Євроклубу «Європростір», заступник директора КЗ «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 28.

Для участі у дискусійному клубі, зареєструйтесь, будь ласка, за посиланням: http://euroquiz.org.ua/discussion-clubs

Дискусійний клуб проводиться в рамках інформаційного проекту «ЄС: вибір молодого покоління України” який спрямований на поширення інформації про ЄС та процеси євроінтеграції України.

За додатковою інформацією звертайтеся за телефонами: (05322) 2 57 29, (044) 425 77 09 або пишіть на e-mail ask@euroquiz.org.ua.