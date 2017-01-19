Полтавців запрошують до дискусійного клубу «Чи створить ЄС робочі місця для молоді?»
Представництво Європейського Союзу в Україні, за підтримки управління у справах сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету Полтавської міської ради, запрошує взяти участь у дискусійному клубі «Чи створить ЄС робочі місця для молоді?», що відбудеться 23 січня о 14:00 в приміщенні Полтавського університету економіки і торгівлі (вул. Коваля, 3, кім. 302).
Про це повідомили у Полтавській міській раді.
Чи створить Європа нові робочі місця для молоді у Полтаві та області? Які професії будуть актуальними в Полтаві у 2020-му році? Де найлегше реалізувати себе випускнику: на держслужбі, у бізнесі чи у громадському секторі? Ці та інші питання обговорюватимуть гості дискусійного клубу.
Учасники:
· Максим Кривенко, бізнесмен, професійний HR, співзасновник компанії «Цукерня», директор компанії «Newrun»;
· Ольга Гришко, фахівець з питань міграції, протидії торгівлі людьми, головний програмний спеціаліст благодійної організації «Світло надії»;
· Юрій Левченко, громадський діяч, директор комунальної установи «Інститут розвитку міста»;
· Ірина Земелько, керівник Євроклубу «Європростір», заступник директора КЗ «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 28.
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